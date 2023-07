Sciopero treni

Sciopero treni, Landini: ''Precettazione decisa da Salvini è una lesione al diritto di scioperare, ricorso al Tar''

''Questa precettazione è un errore clamoroso che vuol mettere in discussione il diritto di sciopero. Insisto: abbiamo rispettato le leggi'', ha sottolineato il leader della Cgil, Maurizio Landini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/07/2023 - 00:02:00 Letto 803 volte

La precettazione dei lavoratori del trasporto ferroviario decisa dal ministro Matteo Salvini è una "lesione al diritto di sciopero". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, aggiungendo di aver fatto ricorso al Tar.

"Questa precettazione - ha sottolineato il sindacalista - è un errore clamoroso che vuol mettere in discussione il diritto di sciopero. Insisto: abbiamo rispettato le leggi".

"Lo sciopero, - ha aggiunto -, era inevitabile perché "le aziende e il governo avuto tempo due mesi per poter intervenire. Non l'hanno fatto e noi non abbiamo altro strumento".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Cgil

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!