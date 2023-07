sciopero treni

Sciopero treni, Minardo: ''Stop danneggia il turismo in Sicilia''

''Lasciare a piedi turisti e stranieri non aiuterà i lavoratori nelle loro sacrosante rivendicazioni'', afferma il deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio Nino Minardo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/07/2023 - 17:14:46 Letto 794 volte

“La Sicilia sta vivendo una stagione turistica straordinaria è dunque evidente a tutti il grave danno che lo sciopero dei treni di oggi, con oltre due terzi dei convogli siciliani cancellati, sta arrecando alla nostra regione”, lo dice il deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio Nino Minardo.

“Lasciare a piedi turisti e stranieri – continua Minardo – non aiuterà i lavoratori nelle loro sacrosante rivendicazioni. L’annunciato sciopero aereo di sabato rischia di essere ancora più dannoso per i siciliani e per i turisti che devono muoversi da e verso la Sicilia, apprezzo dunque la presa di posizione del ministro Salvini che si è immediatamente attivato per evitare che sabato sia una giornata di caos negli aeroporti siciliani e del resto del Paese”, conclude il parlamentare della Lega.

