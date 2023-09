Scuolabus

Scuola, Chinnici: ''Centinaia di studenti lasciati a piedi perché non c’è posto sugli autobus, Regione intervenga''

''Il trasporto scolastico è un prerequisito essenziale per garantire il diritto allo studio ai nostri studenti. Chiediamo pertanto alla Regione di intervenire'', sottolinea l'onorevole Valentina Chinnici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2023 - 16:05:39 Letto 1073 volte

“Centinaia di studenti in Sicilia ogni giorno vengono lasciati a piedi perché non c’è posto sugli autobus per andare e tornare da scuola”. Lo denuncia l’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale Siciliana.

“È evidente che il numero delle corse – aggiunge – non è sufficiente. Eppure si tratta di un servizio che poteva e doveva essere pianificato per tempo. Il trasporto scolastico è un prerequisito essenziale per garantire il diritto allo studio ai nostri studenti. Un diritto sancito sia dalle norme nazionali che da una specifica legge regionale”.

“Chiediamo pertanto alla Regione – conclude – di intervenire principalmente attraverso la sua partecipata, l’Azienza siciliana trasporti (Ast), e le altre società che svolgono il servizio in convenzione”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!