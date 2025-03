furti scuola

Scuola, ennesimo furto ai danni della Russo-Raciti di Borgo nuovo. Cisl: ''Gravi episodi, alzare la testa e cercare strategie adeguate''

Ignoti si sono introdotti nei locali della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, l'ultima volta nella notte fra sabato e domenica, rovistando ogni armadio e cassetto, portando via diversi oggetti, da materiale didattico come lavagne multimediali a detersivi e danneggiando finestre, bagni, il sistema di vigilanza e dispositivi tecnologici.

“Non è più tollerabile assistere a questi continui furti e atti vandalici che prendono di mira il cuore della nostra società, le nostre scuole. Serve un piano straordinario e uno sforzo da parte di tutti per tutelare le istituzioni scolastiche e il futuro dei nostri giovani”. Cosi Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani e Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani, commentano l’ennesimo furto ai danni di una scuola del quartiere Borgo Nuovo, l’Istituto comprensivo statale Russo-Raciti, che ha subito sei furti nel corso dell’ultima settimana. Ignoti infatti si sono introdotti nei locali della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, l’ultima volta nella notte fra sabato e domenica, rovistando ogni armadio e cassetto, portando via diversi oggetti, da materiale didattico come lavagne multimediali a detersivi e danneggiando finestre, bagni, cinque casse dell’aula magna che è il teatro della scuola, la macchina del caffè, il sistema di vigilanza e dispositivi tecnologici come un touchscreen. I furti sono stati subiti sia dalla plesso Gregorio Russo, la scuola media, sia il plesso della scuola d’infanzia Agazzi.

“La scuola è stata evidentemente presa di mira dagli stessi soggetti che si divertono a rubare e distruggere tutto ciò che gli capita. Siamo vicini alla dirigente scolastica che sappiamo andrà avanti nel suo impegno e per questo ci vedrà al suo fianco. La nostra solidarietà va anche a tutto il personale e agli studenti della scuola che pagano il prezzo di questi atti vandalici. Chi pensa che la scuola verrà lasciata sola si sbaglia di grosso. Bisogna alzare la testa e cercare strategie adeguate per affrontare il disagio e il degrado sociale che stanno alla base di questi gravi episodi. I quartieri periferici come Borgo Nuovo sono proprio quelli che hanno più bisogno di sentire la presenza dello Stato, per non lasciar spazio alla illegalità diffusa”, concludono Badami e Cassata.

