fondi palestre

Scuola, fondi Poc persi per le palestre, sindacati: 'Inaccettabile che si vanifichi il lavoro dei docenti e si penalizzino i ragazzi''

Persi i fondi Poc di circa 1 milione di euro, per i lavori alle palestre delle scuole Di Vittorio dello Sperone, Saladino di San Giovanni Apostolo e Colozza Bonfiglio di via Imera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/09/2023 - 16:14:01 Letto 918 volte

La Cgil Palermo, la Flc Cgil Palermo e la Fillea Cgil Palermo commentano con “incredulità” la notizia che i fondi Poc di circa 1 milione di euro, per i lavori alle palestre delle scuole Di Vittorio dello Sperone, Saladino di San Giovanni Apostolo e Colozza Bonfiglio di via Imera, “potrebbero essere persi a causa del mancato rispetto, da parte della giunta comunale di Palermo, della tempistica prevista dai termini di legge”, nonostante sia stato approvato l’emendamento che li prevedeva.

“A pochi giorni dall’inaugurazione dell’anno scolastico, proprio in una scuola come la Falcone dello Zen, che tanto ha bisogno della vicinanza e della concretezza della giunta comunale, non possiamo credere che alla teoria non corrisponda poi la pratica, all’immagine e all’apparenza la concretezza delle azioni”, dichiarano Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo, Piero Ceraulo, segretario generale Fillea Cgil Palermo e Fabio Cirino, segretario generale Flc Cgil Palermo.

“Non possiamo accettare – continuano i tre segretari - che per un ritardo procedurale, così almeno si legge sugli organi di stampa, nell’avvio e conclusione e quindi nell’aggiudicazione dei lavori, si vanifichi il lavoro di docenti e tecnici, ma che soprattutto si mortifichi la speranza di alunni, insegnanti e cittadini, che confidavano nella realizzazione di questi progetti. In contesti come quelli citati queste opere rappresentano spazi di aggregazione, luoghi per lo sport, la cultura e l’educazione, che devono rappresentare il ‘cibo’ dell’anima dei ragazzi che vivono in questi quartieri, spesso sprovvisti di alternative in tal senso”.

Cgil, Fillea e Flc chiedono alla giunta comunale di Palermo di chiarire ufficialmente i motivi del ritardo, di assumersi le responsabilità del caso, “sperando per il bene di tutti che si possa ottenere una proroga per mettere una ‘pezza’ a ciò che, se confermato, rappresenterebbe un’ inqualificabile insuccesso dell’amministrazione comunale e un enorme danno per i quartieri interessati e per la città tutta”.

Immagine di Freepik

Fonte: Cgil Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!