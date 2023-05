edilizia scolastica

Scuola, M5S al governo Schifani: ''Stabilisca piano manutenzioni per garantire edifici sicuri il prossimo anno scolastico in Sicilia''

Interrogazione presentata dal M5S all'Ars, per capire come si sta muovendo il governo Schifani in questo ambito e sollecitarlo a adoperarsi perché ci si attivi per programmare nelle scuole le indispensabili opere di manutenzione straordinaria.

Pubblicata il: 11/05/2023

“Quali iniziative il Governo regionale ha intrapreso o intende intraprendere, con il coinvolgimento delle istituzioni competenti, affinché sia garantito per l’anno scolastico 2023/2024 presso gli edifici scolastici presenti sul territorio regionale lo svolgimento delle attività didattiche in piena sicurezza per gli alunni?”. È questo il cuore di un'interrogazione presentata dal M5S all'Ars, primo firmatario il deputato Nuccio di Paola, per capire come si sta muovendo il governo Schifani in questo ambito e sollecitarlo a adoperarsi perché ci si attivi per programmare nelle scuole le indispensabili opere di manutenzione straordinaria.

“Nel corso di questo anno scolastico – si legge nell'atto parlamentare - diversi istituti sono balzati agli onori della cronaca purtroppo per episodi legati proprio al tema della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che ne ha compromesso lo stato di salubrità. Non da ultimo, si ricorda il caso dell’alunna di una scuola del Comune di Palermo ricoverata in ospedale per ipotermia”.

“Gli Enti locali – dice Di Paola - dovrebbero già aver programmato le attività manutentive da svolgersi presso gli edifici al termine del corrente anno scolastico. Sarebbe fondamentale che la Regione facesse il punto della situazione creando una sorta di cabina di regia che coordinasse gli attori interessati agli interventi in modo da arrivare per tempo all'appuntamento con la prima campanella dell'anno scolastico 2023-2024”.

