Scuola, Valditara lancia nuove proposte: ''Stipendi differenziati ai docenti e apre ai finanziamenti privati''

Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito, lancia una nuova proposta sulla scuola che rischia di accendere una nuova polemica dopo la frase sull'umiliazione e quella sui lavori socialmente utili.

"La scuola pubblica ha bisogno di nuove forme di finanziamento, anche per coprire gli stipendi dei professori che potrebbero subire una differenziazione regionale. E per trovarle, si potrebbe aprire ai finanziamenti privati". Lo ha affermato Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito.

Secondo il ministro bisogna "trovare nuove strade, anche sperimentali, di sinergia tra il sistema produttivo, la società civile e la scuola, per finanziare l'istruzione, oltre allo sforzo del governo". I presidi sono d'accordo, ma il M5s lo attacca: "Così crea diseguaglianze".

Per evitare il rischio di trovare molte aziende disposte a finanziare gli istituti solo in alcuni territori, creando disparità insanabili per la scuola pubblica, secondo il ministro la soluzione è "la creazione di un fondo perequativo centralizzato e ministeriale che ci consenta, con i fondi attratti per un liceo di Brescia, di finanziarne anche uno a Palermo o un istituto professionale a Caserta". Secondo Valditara "dobbiamo avere il coraggio di togliere istruzione e ricerca dai vincoli di Maastricht". Inoltre "chi vive e lavora in una regione d'Italia in cui più alto è il costo della vita potrebbe guadagnare di più".

Comunque anche con l'autonomia differenziata "non credo che il contratto nazionale verrà toccato". Gli insegnanti "devono essere in numero sufficiente, avere una preparazione adeguata e garantire la continuità educativa. Lanceremo un importante reclutamento - ha sottolineato -. Abbiamo già incontrato i sindacati. È questione di settimane".

