scuole aperte d'estate

''Scuole aperte d'estate'', la proposta del ministro Valditara per aiutare le famiglie di lavoratori

Tenere le scuole aperte anche d'estate, su base volontaria, per venire incontro alle necessità delle famiglie di lavoratori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/07/2023 - 10:32:10 Letto 767 volte

La proposta è del ministro dell'Istruzione e Merito Giuseppe Valditara in un colloquio con La Stampa. "Stiamo aumentando il tempo scuola sia con i tutor sia con Agenda Sud. E ci mettiamo dei soldi", assicura.

"Stiamo già lavorando per venire incontro alle famiglie che giustamente chiedono aiuto", sottolinea Valditara. L'idea - spiega il ministro - "è quella di garantire ai ragazzi la possibilità di recuperare o potenziare le loro competenze, facendo in modo che, anche in piena estate, ci siano spazi di approfondimento, studio, formazione".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Freepik

