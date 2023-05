Sequestro Amap

Sequestro Amap, Varchi: ''Comune pronto a tutelare i lavoratori e il servizio''

''Come Socio di maggioranza intendiamo lanciare un segnale di rassicurazione perché siamo già al lavoro per individuare la soluzione più rapida che consenta la continuità aziendale'', afferma il vicesindaco, con delega alle partecipate, Carolina Varchi.

26/05/2023 - 16:55:32

«L’azienda municipalizzata AMAP, dopo essere stata raggiunta dal sequestro preventivo di 20 milioni di euro, ha nominato un proprio difensore di fiducia e fornirà la massima collaborazione all’autorità giudiziaria per giungere a un rapido accertamento della verità e di eventuali responsabilità.

Nel frattempo, come Socio di maggioranza intendiamo lanciare un segnale di rassicurazione perché siamo già al lavoro per individuare la soluzione più rapida che consenta la continuità aziendale, i livelli occupazionali, il regolare pagamento di stipendi e forniture e la normale erogazione del servizio in tutto il territorio cittadino e provinciale coperto dall’azienda».

Lo dichiara il vicesindaco, con delega alle partecipate, Carolina Varchi.

Dichiara del consigliere Natale Puma

«Il sequestro dei 20 milioni di euro, concessi ad Amap dalla banca europea degli investimenti, emesso dal GIP su richiesta del locale ufficio della procura europea, getta nello sconforto i circa 690 dipendenti dell' azienda e le OO.SS. che temono di non ricevere gli stipendi.

Condivido la loro preoccupazione e manifesto la mia totale vicinanza ai lavoratori, alle OO.SS, ed alle famiglie. Certo che in tempi celerissimi la vicenda sara' chiarita e si tornerà alla normalità».

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Varchi

