Sicilia, dall'Ars un milione per pescatori danneggiati. Falcone: ''Impegno mantenuto''

''Era un impegno assunto con le marinerie isolane su cui, nelle scorse settimane, abbiamo lavorato a Palermo e che oggi viene mantenuto grazie alla sensibilità del Governo regionale e dei colleghi dell’Ars'', ha detto l'eurodeputato Marco Falcone (FI-PPE), componente della commissione Pesca al Parlamento Europeo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/07/2024 - 09:19:38 Letto 754 volte

«Accolgo positivamente l’approvazione, da parte dell’Ars, dello stanziamento da un milione di euro in favore del comparto ittico siciliano. In favore dei pescatori che hanno visto danneggiate le reti a causa di relitti in mare, anche dovuti ai traffici migratori nel Mediterraneo, interverrà la Regione con un contributo economico a fondo perduto.

Era un impegno assunto con le marinerie isolane su cui, nelle scorse settimane, abbiamo lavorato a Palermo e che oggi viene mantenuto grazie alla sensibilità del Governo regionale e dei colleghi dell’Ars.

La norma risponde anche a un modello di interventismo e vicinanza istituzionale alle esigenze dei settori produttivi che vogliamo attuare anche a Bruxelles». Così l’eurodeputato Marco Falcone (FI-PPE), componente della commissione Pesca al Parlamento Europeo, commentando l’inserimento nella manovra, in votazione a Palermo, della norma che stanzia un milione di euro in favore dei pescatori danneggiati dalla presenza di relitti nel Mediterraneo.

