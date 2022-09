Coronavirus

Sileri: ''Covid continuerà a circolare e a diffondersi come influenza, vaccinare i fragili''

''I soggetti fragili e quelli che hanno più di 60 anni restano i più esposti ad ammalarsi con il rischio di ricovero'', sostiene il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

05/09/2022

"Il Covid continuerà a circolare e a diffondersi come tutti i virus influenzali. Siamo in una fase di transizione dalla fase acuta a quella di un comune influenza. Possiamo dire che è la peggiore di tutte le influenze, quindi alcuni soggetti devono ancora proteggersi". Lo sostiene il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in una intervista a La Stampa. In ogni caso, ricorda, "i soggetti fragili e quelli che hanno più di 60 anni restano i più esposti ad ammalarsi con il rischio di ricovero. Accade anche per l'influenza mettendo sotto stress gli ospedali. Bisogna evitarlo con il vaccino".

