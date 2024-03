viale Regione Siciliana

Sostituzione barriere di sicurezza viale Regione Siciliana, Mancuso: ''Grande impegno dell'Amministrazione nella riqualificazione delle strade''

I lavori di riqualificazione di viale Regione Siciliana partiranno nei prossimi giorni e prevedono la messa in sicurezza delle carreggiate, in tutti e due i sensi di marcia.

«Grande soddisfazione per i lavori di riqualificazione di viale Regione Siciliana, annunciati dall'assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando, che partiranno nei prossimi giorni e prevedono la messa in sicurezza delle carreggiate, in tutti e due i sensi di marcia, nel tratto compreso fra l’ingresso dell’autostrada A29 in direzione Palermo-Catania, sino all’ingresso direzione Palermo-Trapani.

Il suddetto intervento rappresenta il grande impegno che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo sul tema di riqualificazione delle strade nella nostra città».

Lo dichiara il vice presidente vicario del Consiglio comunale Giuseppe Mancuso.

