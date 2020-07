Allagamento viale Regione Siciliana

Sottopassi ancora out, il traffico a Palermo è in tilt *VIDEO*

I sottopassi di Viale Lazio e Viale Leonardo Da Vinci sono ancora inagibili nonostante il lavoro intenso dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Pubblicata il: 17/07/2020 - 13:39:19

Palermo dopo due giorni si presenta ancora con qualche cerotto. I sottopassi di Viale Lazio e Viale Leonardo Da Vinci sono ancora inagibili nonostante il lavoro intenso dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Nel sottopasso di Viale Regione Siciliana all’altezza di Viale Leonardo da Vinci, i lavori per lo svuotamento dell’acqua tramite le pompe idrovore è intenso ma prima di rendere la carreggiata percorribile passerà ancora un giorno.

Tanti i cittadini indignati per quello che è successo proprio nel giorno del festino di Santa Rosalia.

Al lavoro anche alcuni volontari, così come l’esercito, sceso in campo per liberare dai detriti i due sottopassi, punti fondamentali della viabilità palermitana. A causa dei lavori e delle chiusure anche oggi in viale Regione Siciliana il traffico è paralizzato. E non è ancora chiaro quando la circolazione sarà completamente percorribile.

La squadre dei vigili del fuoco hanno eseguito anche numerosi interventi in tutta la città, in seguito alle segnalazioni di frane e allagamenti. Almeno 300 le richieste pervenute nelle ultime 48 ore alla centrale operativa da diverse zone del capoluogo.





