souvenir mafiosi

Souvenir mafiosi in vendita, Tamajo ai commercianti: ''Evitare di vendere prodotti che mortificano la Sicilia''

''Non si può accettare l'idea di rappresentare una parodia grottesca e di basso profilo dell'Isola per attrarre i turisti, consegnando un'immagine fortemente negativa che allude palesemente alla violenza e alla criminalità'', sottolinea l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2023 - 00:01:00 Letto 914 volte

«Non posso che essere d'accordo con l’iniziativa del collega di giunta Alessandro Aricò per rimuovere i souvenir di stampo mafioso in vendita sui traghetti tra Messina e Villa San Giovanni». Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

«Questi gadget – aggiunge Tamajo – riportano immagini e scritte lesive della dignità dei siciliani onesti e laboriosi. Non si può accettare l’idea di rappresentare una parodia grottesca e di basso profilo dell’Isola per attrarre i turisti, consegnando un’immagine fortemente negativa che allude palesemente alla violenza e alla criminalità. Dopo stragi, vittime e impegno per isolare la cultura mafiosa, è triste constatare che la stessa e i suoi simboli possano diventare protagonisti, sia pure ironicamente, di vari souvenir».

«Rivolgo un appello ai commercianti di tutta la Sicilia perché evitino di vendere una tipologia di prodotti che oltre a essere offensiva, è irrispettosa e mortificante nei confronti della Sicilia intera. È un gesto importante per affermare la totale estraneità a qualunque versione dell’apologia del fenomeno mafioso e offrire la giusta immagine dell’Isola», conclude l'assessore.

Fonte: Regione Siciliana

Fonte Immagine: Facebook Tamajo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!