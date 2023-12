sparatoria a Palermo

Sparatoria a Palermo, Anello: ''Sembra la pellicola di un film western, peccato sia tutto terribilmente reale''

''Una pessima cartolina per i turisti'', ha dichiarato Alessandro Anello, assessore al turismo, sport e impianti sportivi, e politiche giovanili del Comune di Palermo.

"Le immagini della rissa con colpi di pistola nella zona dei locali della movida tra via Isidoro La Lumia e via Gaetano Daita sembrano la pellicola di un film western, peccato che sia tutto terribilmente reale. Mi auguro che i responsabili siano assicurati alla giustizia al più presto e che siano potenziati i controlli delle forze dell'ordine in tutta la zona per garantire la sicurezza e serenità degli avventori dei locali e dei residenti, senza contare che simili scene da far west offendono un'intera città, dandone un'immagine completamente sbagliata. Una pessima cartolina per i turisti".



Fonte: Comune di Palermo

