Sparatoria a Palermo, Forzinetti: ''Necessario un controllo capillare del territorio da parte delle forze dell'ordine''

''Quanto accaduto questa notte é assolutamente inaccettabile ed impone una riflessione da parte di tutte le istituzioni coinvolte'', dichiara l'assessore Attività Produttive, Giuliano Forzinetti.

"Quanto accaduto é assolutamente inaccettabile ed impone una riflessione da parte di tutte le istituzioni coinvolte. È iscritto all'Ordine del giorno, ormai da diverso tempo, il regolamento sulla Movida, che riteniamo utile, anche per prevenire eventi di questo tipo, frutto delle aggregazioni incontrollate per le strade cittadine. Auspico che il consiglio comunale, di cui riconosco la sensibilità sul tema, possa esitare l'atto il prima possibile, apportando le modifiche che riterrà opportune". Lo dichiara l'assessore Attività Produttive, Giuliano Forzinetti.

"Sicuramente questo non basta ed è necessario un controllo capillare del territorio da parte delle forze dell'ordine, istituendo presidi fissi nelle zone più altamente a rischio, che oramai sono facilmente individuabili. Sono sicuro che il comitato di ordine e sicurezza pubblica saprà adottare le misure necessarie e urgenti per una corretta prevenzione di ulteriori spiacevoli accadimenti".

"Le discoteche, seppur con alcune accortezze ancora necessarie, che verranno discusse in consiglio comunale, (quali metal detector, alcol test e tracciamento degli ingressi) rimangono gli organi deputati al corretto svolgimento dell'intrattenimento. Con il nuovo regolamento prescriviamo limitazioni per i locali di somministrazione ed estendiamo gli orari per lo svolgimento delle attività all'interno dei locali di pubblico spettacolo".

