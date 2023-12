sparatoria a Palermo

Sparatoria a Palermo, Rini: ''Segno di degrado sociale e morale totalmente alla deriva''

''La misura è colma, la movida selvaggia è una situazione di emergenza cittadina e va affrontata con strumenti straordinari'', ha detto il presidente commissione Urbanistica, Antonio Rini.

"La notizia di una presunta sparatoria in piena notte e in pieno centro, tra via Isidoro La Lumia e Quintino Sella, è il segno di un degrado sociale e morale totalmente alla deriva. Ogni giorno raccolgo la disperazione di residenti esausti, scoraggiati e sconfortati. Tante le buone intenzioni ma pochi atti concreti per invertire la rotta". Lo ha dichiarato il presidente commissione Urbanistica, Antonio Rini.

In qualità di Presidente della Seconda Commissione, "abbiamo ascoltato più volte il comitato dei residenti del quartiere, costituitosi per avvilimento. Il dossier che hanno redatto è un decalogo di infrazioni di leggi, regolamenti, e convivenza civile. In un momento in cui in consiglio comunale si parla di “regolamento movida” assistiamo ad una giungla senza regole nelle strade della città. Stanotte addirittura colpi di pistola vaganti per le vie di Palermo. La misura è colma, la movida selvaggia è una situazione di emergenza cittadina e va affrontata con strumenti straordinari, non escludendo misure radicali e intransigenti, dove tutti devono fare la propria parte".

