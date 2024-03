Sport e Scuola, firmata nuova convenzione per l'utilizzo della palestra ''Scinà Costa'' da parte di associazioni sportive

palestra ScinÓ Costa

Sport e Scuola, firmata nuova convenzione per l'utilizzo della palestra ''ScinÓ Costa'' da parte di associazioni sportive

Firmata una nuova convenzione per l'utilizzo della palestra scolastica dell'ICS ScinÓ Costa in orari pomeridiani da parte di associazioni sportive del territorio.

05/03/2024

"Dopo il via libera della commissione permanente composta da Comune di Palermo, Città Metropolitana ed Ufficio Scolastico Regionale oggi è stata firmata una nuova convenzione per l’utilizzo della palestra scolastica dell’ICS Scinà Costa in orari pomeridiani da parte di associazioni sportive del territorio. Ad oggi salgono pertanto a 35 le convenzioni tra scuole comunali ed associazioni sportive per lo svolgimento di attività nelle ore pomeridiane.

Desidero esprimere un plauso per l‘attività dell’Assessore allo Sport Alessandro Anello, della commissione e di tutti gli uffici per aver ampliato anche durante il corso dell’ anno scolastico la possibilità per le associazioni sportive del territorio di utilizzare le palestre ubicate all’ interno delle scuole comunali.

Rendere quanto più capillare l‘esercizio della pratica sportiva anche in attività pomeridiana per i nostri ragazzi è fondamentale per allontanarli dall’ utilizzo eccessivo dei giochi elettronici e, per i più grandi, dalle devianze, contribuendo al rafforzamento della loro salute psico fisica.

Auspico che già dal prossimo anno scolastico possano aumentare le cooperazioni di questo genere."

Lo dichiara il consigliere comunale Leonardo Canto.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

