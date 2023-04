emergenza Migranti

Stato di emergenza Migranti, Schifani soddisfatto: ''Regione Siciliana sta facendo la sua parte''

''La Regione Siciliana sta facendo la propria parte, anche attraverso il dipartimento della Protezione civile regionale, ma necessita di tutto l'aiuto possibile, compreso, al più presto, un intervento concreto e organico da parte dell'Unione europea.'', dice la nota della Presidenza della Regione siciliana.

Pubblicata il: 12/04/2023

"La decisione del Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione è stata fortemente apprezzata dal presidente della Regione che, infatti, in più occasioni l'aveva richiesto per affrontare un fenomeno già preoccupante e che non potrà che peggiorare con l'avanzare della bella stagione.

La Regione Siciliana sta facendo la propria parte, anche attraverso il dipartimento della Protezione civile regionale, ma necessita di tutto l'aiuto possibile, compreso, al più presto, un intervento concreto e organico da parte dell'Unione europea.

Nel giorno di Pasquetta, funzionari e volontari della Protezione civile sono intervenuti per allestire due tendostrutture all’interno dell’ex hub vaccinale di via Forcile a San Giuseppe La Rena per accogliere i migranti in arrivo nelle prossime ore a Catania e nella Sicilia orientale". Così una nota della Presidenza della Regione siciliana.

