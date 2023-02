Decreto Superbonus

Superbonus, Conte: ''Governo parla di buco di bilancio che non c'è. Vero buco è 130mila occupati che andranno per strada''

''Meloni e Giorgetti, hanno approvato una legge di bilancio, di questo buco non c'è traccia. Allora o stanno dichiarando il falso adesso o hanno elaborato documenti falsi e il falso in bilancio è un reato gravissimo'', dice Conte.

Pubblicata il: 21/02/2023

"Loro, Meloni e Giorgetti, hanno parlato di un buco nel bilancio e questo è gravissimo. Io dico: è irresponsabile, e me ne assumo tutta la responsabilità", dichiara il leader M5s, Giuseppe Conte, a "Quarta Repubblica".

"Hanno approvato una legge di bilancio, di questo buco non c'è traccia. Allora o stanno dichiarando il falso adesso o hanno elaborato documenti falsi e il falso in bilancio è un reato gravissimo - sottolinea -. Sa qual è il buco? E' di 130mila occupati che andranno per strada, di 40mila aziende che falliranno. Questo è il buco creato in questo modo dal governo".

