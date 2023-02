Superbonus

Superbonus, Conte: ''Traditi impegni presi in campagna elettorale. Premesse per un disastro economico e sociale''

''Ricordiamoci che col Superbonus abbiamo fatto il 6.7% di Pil nel 2021, abbiamo creato 900.000 posti di lavoro, tagliato un milione di tonnellate di Co2'', dice Conte.

Pubblicata il: 18/02/2023

"Il governo sta creando le premesse per un disastro economico e sociale tradendo tutti gli impegni presi in campagna elettorale". Lo ha dichiarato il leader pentastellato Giuseppe Conte.

"Ricordiamoci che col Superbonus abbiamo fatto il 6.7% di Pil nel 2021, abbiamo creato 900.000 posti di lavoro, tagliato un milione di tonnellate di Co2. E soprattutto è una misura che si è ampiamente ripagata con le imposte, con i contributi diretti al 70% nella casse dello Stato. Quando il governo parla di 'politica scellerata' cosa significa? Che il governo Draghi non ha tenuto i conti in ordine, e quindi ha fatto cinque decreti distribuendo 90 miliardi a famiglie per extragettito che non doveva distribuire per aiutare famiglie e imprese? Sono cose gravissime delle quali dovrà rispondere agli italiani".

