Taglio di 140 milioni al Fondo Complementare: Stop all'Ammodernamento dell'Ospedale Civico di Palermo. D'Orso: ''Fondi restino alla sanità pubblica siciliana''

Taglio di 140 milioni al Fondo Complementare: Stop all'Ammodernamento dell'Ospedale Civico di Palermo. D'Orso: ''Fondi restino alla sanitą pubblica siciliana''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/08/2024 - 09:48:39 Letto 843 volte

“Avendo appreso da articoli di stampa che, a seguito del recente taglio di 140 milioni di euro dal fondo complementare destinato alla Regione Siciliana operato dal Governo Meloni, la Giunta Schifani avrebbe stoppato i lavori di ammodernamento dell'Ospedale Civico di Palermo per destinare i 364 milioni di euro ivi investiti ad altri progetti infrastrutturali del PNRR e per il programma "Ospedale sicuro e sostenibile" previsto dal Piano Nazionale Complementare, ho depositato un'interrogazione parlamentare, sottoscritta anche dai colleghi Davide Aiello, Daniela Morfino e Ida Carmina, per chiedere chiarimenti al Ministro Fitto riguardo all’impatto che il definanziamento del progetto avrà sull’offerta sanitaria pubblica siciliana e palermitana in particolare.“ Così afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina D’Orso.

"I tagli agli investimenti nella sanità pubblica sono un segnale preoccupante, soprattutto in un periodo di crisi del sistema sanitario nazionale," prosegue la parlamentare. "Con l'interrogazione parlamentare, chiediamo al Ministro Fitto di fornire un elenco dettagliato delle opere infrastrutturali che verranno finanziate con le risorse recuperate dal taglio dell'investimento originariamente destinato all'ammodernamento dell'Ospedale Civico di Palermo. Vogliamo sapere se tali opere si trovano in Sicilia, e in particolare nella provincia di Palermo. Infine, chiediamo al Ministro di adottare tutte le iniziative necessarie per garantire il completamento del progetto di ammodernamento dell'ospedale, indicando le risorse sostitutive disponibili e confermando il rispetto della tempistica originariamente prevista. Il Movimento 5 Stelle continuerà a monitorare la situazione, per garantire che i diritti dei cittadini siciliani a un sistema sanitario pubblico efficiente e sicuro siano tutelati” conclude la deputata D’Orso.

