Tajani: ''In Italia non abbiamo rischi di attentati''

Il ministro Tajani sottolinea però che ''non possiamo abbassare la guardia, anzi la alziamo proprio per la prevenzione''.

"In Italia non abbiamo rischi di attentati, non c'è nessun segnale in questa direzione". A chiarirlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a mattino Cinque sottolinea però che "non possiamo abbassare la guardia, anzi la alziamo proprio per la prevenzione".

E spiega che "abbiamo chiuso soltanto Schengen al confine con la Slovenia per evitare che attraverso la rotta balcanica arrivino terroristi che possano colpire nel nostro Paese o in Europa", ma la sospensione di Schengen "ha tempi limitati".

