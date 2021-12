Viale Regione

Tappo Viale Regione, Varrica: ''Pubblicata gara, avvio lavori entro fine gennaio''

Avviata procedura per aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di viale Regione (altezza Lidl) e la riapertura della strada.

"Ringrazio gli uffici del Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico per il lavoro che hanno svolto in questi giorni per pubblicare il bando di gara entro dicembre. Ho avuto rassicurazioni che ad inizio 2022 si potrà procedere con aggiudicazione e avvio lavori. Sono contento che stia risultando utile la mia iniziativa istituzionale che lo scorso luglio mi ha visto richiedere la disponibilità di intervenire su viale Regione al responsabile dell'ufficio commissariale, Maurizio Croce, che ringrazio per la cooperazione”, ha dichiarato Adriano Varrica.

