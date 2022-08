termovalorizzatori

Termovalorizzatori in Sicilia, Leonardo Canto: ''No secco del M5S. Le ideologie estremiste stanno intossicando la nostra terra'' *VIDEO*

''Il termovalorizzatore no, ma gli affari delle mafie sulle discariche sì?'', così su Facebook Leonardo Canto, Consigliere comunale di Palermo.

"I termovalorizzatori di ultima generazione no, la discarica di Bellolampo con 75 mila tonnellate di rifiuti nel parcheggio, data alle fiamme invece sì?

I fumi non inquinanti e filtrati del termovalorizzatore no, ma i roghi in giro per la città e la diossina della discarica a fuoco sì?

Milioni di extra costi per traslocare i rifiuti fuori dalla Sicilia sì, trasformare, invece, i rifiuti in energia nel sistema dell’economia circolare no?

Il termovalorizzatore no, ma gli affari delle mafie sulle discariche sì?". Così su Facebook Leonardo Canto, Consigliere comunale di Palermo.

"Da un lato abbiamo il PD che si piega al no secco del M5S ai termovalorizzatori.

Dall’altro un centro destra che con il Governo Musumeci si è fatto bocciare il piano rifiuti dalla Commissione Europea e non è stato in grado di avviare i cantieri per i termovalorizzatori in Sicilia.

Azione* è per l’economia circolare che comprenda sia la raccolta differenziata sia i *termovalorizzatori .

Le ideologie estremiste e l’incompetenza sulla gestione dei rifiuti stanno letteralmente ammorbando e intossicando la nostra terra."

