Terrasini, Soccorso Alpino alla ricerca di un anziano scomparso

Dell'uomo si sono perse le tracce da ieri pomeriggio, quando le telecamere a circuito chiuso lo hanno ripreso mentre parcheggiava la sua auto dirigendosi proprio verso la scogliera.

Pubblicata il: 08/04/2023

Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano stanno ispezionando, fin dalla notte scorsa, le scogliere sul lungomare di Terrasini alla ricerca di 72enne. Dell'uomo si sono perse le tracce da ieri pomeriggio, quando le telecamere a circuito chiuso lo hanno ripreso mentre parcheggiava la sua auto dirigendosi proprio verso la scogliera.

Su richiesta della Prefettura di Palermo, gli uomini del Soccorso Alpino stanno perlustrando a tappeto la zona calandosi lungo le ripide falesie a picco sul mare. Al lavoro fin da ieri anche le motovedette della Guardia Costiera, i carabinieri e gli uomini della Protezione Civile.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L'operatore del #NUE112, applicando la specifica "Procedura operativa ambienti montani ed impervi", trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Fonte: Soccorso Alpino

Fonte Immagine: Soccorso Alpino

