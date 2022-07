bimbo a Sharm el-Sheikh

Tragedia famiglia palermitana a Sharm el-Sheikh, Lagalla in contatto con la Farnesina

Il sindaco Lagalla ha contattato la Farnesina per avere aggiornamenti sulla famiglia palermitana in vacanza a Sharm el-Sheikh, colpita dalla tragedia della perdita del loro figlio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/07/2022 - 15:11:00 Letto 724 volte

Il sindaco Lagalla ha contattato la Farnesina per avere aggiornamenti sulla famiglia palermitana in vacanza a Sharm el-Sheikh, colpita dalla tragedia della perdita del loro figlio.



«L’autorità diplomatica della Farnesina, l’Ambasciata in Egitto e il Consolato a Sharm - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - stanno seguendo la vicenda con l’obiettivo di garantire il massimo supporto ai due genitori. Sulla morte del bambino sta indagando la magistratura egiziana. Mi sono sincerato del fatto che le autorità si occuperanno delle operazioni di rimpatrio dei due coniugi palermitani e della salma del loro figlio. In questo momento la madre incinta è in buone condizioni ed è in ospedale col marito, il quale è in condizioni ancora gravi, ma stabili. Resterò in contatto con la Farnesina - aggiunge il primo cittadino - per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dei nostri due concittadini e sul loro ritorno a Palermo».

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!