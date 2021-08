acqua

Trovato alluminio nell'Acqua, M5S: ''Interventi da attuare con urgenza per ridurre il disagio''

Acqua non potabile in mezza città, paura alluminio a Palermo.

“I livelli fuori norma di inquinamento da alluminio rilevati nelle acque in uscita dal serbatoio di Monte Grifone preoccupano alla luce anche dei recenti provvedimenti giudiziari che hanno riguardato le criticità nella gestione tecnico-operativa delle acque urbane da parte dell’Amap. Perciò ho inviato al sindaco un’interrogazione per avere delucidazioni sia in merito agli esiti delle analisi chimiche che da ieri hanno portato l’Amap alla decisione di inibire in via cautelare l'uso per il consumo umano dell'acqua alimentata dal serbatoio nei quartieri di Bonagia, Belmonte Chiavelli (parte bassa), Calatafimi, Zisa, Roccella-Basile, Noce, Uditore; sia, in particolare, agli interventi da attuare con urgenza per ridurre il disagio ai cittadini”.

Lo ha dichiarato Concetta Amella, consigliere comunale del M5S a Palazzo delle Aquile.

