Turismo a Palermo. Caracausi: ''Fly to Palermo, ottima iniziativa per il rilancio di tutta l'isola''

''Fly to Palermo, ottima iniziativa per il rilancio della destinazione. I miei complimenti rivolti a Federalberghi Palermo e alla Gesap'', dichiara Paolo Caracausi, presidente della Terza Commissione consiliare di Palermo.

Pubblicata il: 22/06/2020

"In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, in cui il turismo ha bisogno urgente di azioni concrete di rilancio a vantaggio del tessuto economico non solo della Provincia di Palermo, ma di tutta l'isola, voglio manifestare i miei complimenti a Federalberghi Palermo

e al suo presidente Nicola Farruggio, che con un'ottima operazione di sistema, in collaborazione con la Gesap e la Città Metropolitana, ha concretizzato un'importante iniziativa, dimostrando ancora una volta la rilevanza della sinergia con le associazioni di

categoria. L'iniziativa 'Fly to Palermo, book 4 nights, get 1 night free' è destinata ai viaggiatori in arrivo all’aeroporto della nostra Città, i quali, collegandosi direttamente al sito dell'aeroporto, potranno ottenere una notte gratis su quattro e un welcome tour".

