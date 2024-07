Turismo

Turismo, Anello: ''Le strutture ricettive stanno proliferando in modo smisurato, necessaria una regolamentazione''

''Mercoledì 24 luglio istituiremo un tavolo tecnico per mettere ordine al settore degli affitti brevi e turistici'', ha detto l'assessore al Turismo, Alessandro Anello.

"Il turismo è un'opportunità di crescita economica per la città, in particolare nel centro storico che è stato rivitalizzato, ma le strutture ricettive stanno proliferando in modo smisurato ed è necessaria una regolamentazione su b&b, case vacanze, affittacamere e appartamenti (locazioni turistiche brevi).

Mercoledì 24 luglio istituiremo un tavolo tecnico insieme con le associazioni di categoria al quale parteciperanno l'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti e la sesta commissione consiliare guidata da Ottavio Zacco.

Ci confronteremo per mettere ordine al settore degli affitti brevi e turistici anche alla luce della legge nazionale che ha introdotto il Codice identificativo nazionale (CIN), assegnato dal ministero del turismo attraverso una procedura automatizzata su richiesta del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, con l'obiettivo di certificare la regolarità delle varie strutture".

Lo ha detto l'assessore al Turismo, Alessandro Anello.

