Turismo, Figuccia: ''Il mondo cambia, i tassisti siano protagonisti di questo cambiamento, il Comune a loro fianco''

''I visitatori che vengono in città da tutto il mondo diventano sempre più esigenti e se vogliamo restare competitivi deve cambiare anche la nostra offerta, a cominciare dai tassisti'', dichiara l'assessore Sabrina Figuccia.

“Il mondo cambia rapidamente, quello del turismo ancora più velocemente, i visitatori che vengono in città da tutto il mondo diventano sempre più esigenti e se vogliamo restare competitivi deve cambiare anche la nostra offerta, a cominciare dai tassisti. Stamattina, insieme con l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e i colleghi della Settima Commissione consiliare, presieduta da Pasquale Terrani, abbiamo incontrato i rappresentanti dei tassisti palermitani, con i quali abbiamo discusso i tanti punti critici del settore. A cominciare dai dati, reali, della loro attività, dal numero di corse che annualmente fa ciascuno dei circa 300 tassisti cittadini, quante di queste vengono pagate con bancomat e carta di credito e quante in contanti. Dal canto loro, i tassisti hanno garantito la massima trasparenza, anche attraverso le due cooperative di cui fa parte la gran parte dei tassisti, e due applicazioni che registrano la loro attività. Mi auguro che attraverso i dati che ci verranno forniti, possiamo tutti insieme trovare le soluzioni più idonee per un settore in perenne trasformazione, ma comunque vitale per il turismo palermitano". E' questo quanto dichiara Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili.

Sull'argomento è intervenuto anche il presidente della VII commissione, Pasquale Terrani: ”La Settima Commissione s'impegna a riconvocarsi, anche con un tavolo permanente, per affrontare tutte le questioni poste dai tassisti, affinchè si possa creare una sinergia con loro e utilizzare anche le tecnologie messe a punto dalla Sispi per agevolare i pagamenti da parte dei clienti. Inoltre, siamo anche disponibili ad apportare modifiche all'attuale regolamento comunale dei taxi".

