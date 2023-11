Democrazia partecipata

Uso fondi regionali per la Democrazia partecipata, Tantillo: ''Hanno votato oltre undici mila palermitani, segno di grande partecipazione''

Lo stanziamento complessivo disponibile è di 300 mila euro che saranno suddivisi fra le quattro categorie di progetti e assegnati, fino ad esaurimento dei fondi, in base alla graduatoria finale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/11/2023 - 11:34:05 Letto 761 volte

"Arriva finalmente a conclusione il percorso di voto per i progetti proposti dai cittadini su quattro importanti temi per la nostra comunità per l'uso dei fondi regionali per la Democrazia partecipata.

Hanno votato oltre undici mila palermitani in poche ore, segno della grande partecipazione a questa iniziativa.

Speriamo e faremo di tutto perché questo processo diventi parte stabile e continuativa dell'azione amministrativa.

Intanto desidero fare i miei complimenti e ringraziare tutti coloro che hanno proposto dei progetti, al di là del risultato del voto, perché con le loro proposte e idee hanno mostrato amore ed attenzione per la nostra città e i suoi bisogni".

Lo dichiara il presidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo, al termine delle procedure di voto elettronico che hanno permesso di stilare la graduatoria dei progetti presentati per l'utilizzo dei fondi regionali della legge 5 del 2014.

Lo stanziamento complessivo disponibile è di 300 mila euro che saranno suddivisi fra le quattro categorie di progetti e assegnati, fino ad esaurimento dei fondi, in base alla graduatoria finale.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Freepik

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!