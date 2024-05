Mobilità

Valutazione stabilità e potatura ''Albero Falcone'': divieti e strade chiuse in via Notarbartolo

Limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via Notarbartolo al fine di consentire la valutazione della stabilità e la potatura dell'Albero Falcone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2024 - 10:43:13 Letto 796 volte

Ricordiamo che, al fine di consentire la valutazione della stabilità e del rischio arboreo e la potatura dell’“Albero Falcone” di via Notarbartolo, l’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso l’ordinanza n. 476 del 18/04/2024 che prevede la chiusura al transito veicolare di via Emanuele Notarbartolo, nel tratto compreso tra la via F. Lo Jacono (esclusa) e via Piersanti Mattarella (esclusa) dalle ore 20.00 di oggi, 08 maggio 2024, fino a cessata esigenza del giorno 09 maggio 2024, e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati del tratto dalle ore 00.30 alle ore 03.30 del giorno 09 maggio 2024 e comunque fino a cessata esigenza.



I mezzi provenienti dalla via della Libertà/via Duca della Verdura avranno l’obbligo di svolta a destra in via Giacomo Leopardi; i mezzi provenienti dalla via F. Lo Jacono avranno l’obbligo di svolta a destra e/o proseguire diritto.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

