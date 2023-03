Vampe di San Giuseppe

Danneggiato mezzo dei Vigili del fuoco in via Filippo Corazza.

Un mezzo dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo è stato danneggiato questa sera durante lo spegnimento delle vampe di San Giuseppe in via Filippo Corazza. Il mezzo non è più utilizzabile per le attività di soccorso, spiegano dal Comando.

