Varchi ZTL, consiglieri VI Commissione: ''Valutare modifiche di alcuni ingressi con criticità che condizionano la vita dei palermitani''

''Auspichiamo che l'Amministrazione comunale valuti positivamente senza preconcetti di natura politica, la volontà espressa dalla maggioranza del Consiglio comunale, riguardo alle problematiche che condizionano giornalmente la vita dei cittadini'', dicono i consiglieri della VI Commissione.

«Con l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'ordine del giorno relativo alla valutazione di revisione di accesso ad alcuni varchi ZTL, il Consiglio comunale, pur condividendo il mantenimento della ZTL all'interno del perimetro del Centro storico, al fine di garantire la salute dei cittadini, il rispetto dell'ambiente e del patrimonio artistico monumentale, impegna l'Amministrazione comunale a valutare modifiche da apportare a seguito di alcune criticità verificatesi lungo il perimetro degli accessi di alcuni ingressi alla ZTL.

Entrando nel merito del documento votato dal Consiglio comunale, si chiede all'Amministrazione di valutare l'adozione dei provvedimenti relativi all'apertura dei varchi di accesso alla ZTL di via Cadorna, garantendo il solo accesso a piazza Indipendenza, così da decongestionare il traffico su via Mongitore e garantire un accesso più agevole al Pronto soccorso dell' Ospedale dei bambini; apertura varco di accesso ZTL sito in via Niccolò Cervello, così da poter garantire l'accesso al parcheggio libero di piazza Kalsa agli automobilisti provenienti dalla via Lincoln, decongestionando il traffico nella stessa via; apertura varco di ingresso alla ZTL sito in piazza Verdi, in prossimità della via Volturno, alle spalle del Teatro Massimo: questa modifica, oltre a garantire lo snellimento del traffico veicolare sulla via Volturno, permetterebbe di raggiungere il parcheggio sito in piazza Monte di Pietà, al fine di facilitare l'accesso ai cittadini intenti a recarsi nell'antico mercato del Capo e nelle vie Bandiera e Sant'Agostino, tenendo conto che, a causa della perdurata chiusura di un tratto della via Papireto, oltre a una intollerabile e avversa congestione del traffico che si crea nelle vie adiacenti, le attività commerciali presenti nelle zone interessate, stanno subendo anche un drastico calo di vendite.

Auspico che l'Amministrazione comunale, in attesa di una più ampia discussione sulla ZTL, valuti positivamente senza preconcetti di natura politica, la volontà espressa dalla maggioranza del Consiglio comunale, riguardo alle problematiche che condizionano giornalmente la vita dei cittadini».

Lo dichiarano il consigliere comunale e presidente della VI Commissione Ottavio Zacco (FI), il consigliere comunale e presidente della IV Commissione, Salvatore Imperiale (Dc) e il consigliere comunale Teresa Piccione (Pd).

