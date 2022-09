Covid-19

Variante Omicron, Aifa: ''Booster aggiornato a over 60 e fragili raccomandato in via prioritaria''

La dose booster con i vaccini anti-Covid aggiornati è fortemente raccomandata in via prioritaria a over 60 e fragili.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2022 - 00:27:42 Letto 778 volte

La Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco ha ribadito che la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale quindi la dose booster con i vaccini anti-Covid aggiornati è fortemente raccomandata in via prioritaria, è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli over 60. Tutti gli altri soggetti, sopra i 12 anni di età, afferma la Cts, "possono comunque vaccinarsi con la dose booster su consiglio del medico o come scelta individuale".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!