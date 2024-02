via Francesco La Colla

Via La Colla, Chinnici: ''Istituzione zona rimozione un doppio risultato negativo, aumento del traffico e vanificato lavoro dello sportello decentrato''

L'istituzione della zona rimozione potrebbe avere un doppio risultato negativo: aumentare la circolazione veicolare e vanificare la recente istituzione di uno sportello decentrato in III Circoscrizione per il rilascio delle carte di identitÓ elettroniche.

"L'istituzione della zona rimozione nel tratto finale di via Francesco La Colla, nel quartiere Oreto, potrebbe avere un doppio risultato negativo: aumentare la circolazione veicolare e vanificare la recente istituzione di uno sportello decentrato in III Circoscrizione per il rilascio delle carte di identità elettroniche.

Per questo, abbiamo chiesto all’assessore alla mobilità Dario Falzone l’immediata sospensione dell’ordinanza per poter individuare insieme soluzioni alternative.

Questa ordinanza, che tiene conto delle prescrizioni della Motorizzazione sul percorso della linea Amat 212 in base alle quali i mezzi pubblici hanno bisogno di maggiore spazio di manovra, potrebbe essere superata se si consentisse il parcheggio parallelo al marciapiede e non a "spina di pesce" come avviene attualmente.

Una zona rimozione h24 nel tratto tra via Ercole Pietro e via Oreto crea inevitabili disagi a commercianti e residenti.

Registriamo positivamente l'interesse verso la nostra posizione dell’assessore Falzone insieme al fatto che la commissione presieduta da Ottavio Zacco provvederà a convocare gli uffici e la Motorizzazione per individuare un percorso condiviso”.

Lo dice Dario Chinnici, componente della Sesta commissione del consiglio comunale di Palermo.

