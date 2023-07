Cig-meteo

Via libera del Cdm alla Cig-meteo per edilizia e agricoltura *VIDEO*

Il provvedimento estende la possibilità di accedere alla cassa integrazione per l'edilizia e l'agricoltura, i settori più esposti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/07/2023 - 00:03:00 Letto 741 volte

Via libera del Cdm al decreto legge per la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.

Il provvedimento estende la possibilità di accedere alla cassa integrazione per l'edilizia e l'agricoltura, i settori più esposti. Consente, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, di chiedere la cig a ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto (rispettivamente 52 settimane nel biennio mobile per la cig ordinaria in edilizia e 90 giorni nell'anno solare per la Cisoa in agricoltura).





Canadair

Musumeci ha detto che "ci sono sempre meno Canadair in giro proprio per la limitata produzione. L'Italia si è candidata ad acquistarne alcuni ma dovrà aspettare ancora 4-5 anni: a fronte di questa paradossale situazione che abbiamo scoperto al momento del nostro insediamento si sta lavorando per trovare una soluzione alternativa assieme ad altri Stati membri perché il problema non è solo italiano. E' assurdo che l'Ue non abbia una flotta di velivoli antincedio degna di questo nome. Anche in Italia speriamo di poter trovare una o più aziende in condizioni produrre velivoli leggeri che possano accumulare acqua da laghetti o dalla superficie del mare come avviene ancora oggi".

Cultura della prevenzione

"La cultura della prevenzione passa anche attraverso un nuovo approccio con le assicurazioni contro i rischi - ha proseguito Musumeci -. Il governo affronterà questo tema nelle prossime settimane: serve che ogni cittadino che vive e opera in un territorio a rischio debba ricorrere ad assicurazione, magari anche con il concorso dello Stato".

CIG-Meteo per edilizia e agricoltura

In conferenza stampa post Cdm ha preso quindi la parola il ministro del Lavoro e politiche sociali, Elvira Calderone: "Sugli edili interveniamo per consentire a tutte le aziende che hanno necessità di cassa integrazione ordinaria non solo di farlo, ma di non considerare l'uso di questa cig nel tetto massimo dei periodi concedibili. In agricoltura, per i lavoratori a tempo indeterminato, facciamo un intervento analogo, senza comprimere il plafond di 90 giornate annue per eventi di cig. In agricoltura facciamo una ulteriore misura per fare richiesta interventi anche solo per alcune ore della giornata lavorativa, che prima non era possibile".

Fonte: Governo

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!