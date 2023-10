rifacimento manto stradale

Via Volturno, al via lavori di manutenzione del manto stradale. Zacco: ''Un chiaro segnale di programmazione sensata e concreta''

La prossima settimana avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale di via Volturno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2023 - 16:53:03 Letto 725 volte

«Inizia da una delle arterie più rovinate della città il piano di manutenzione del Comune. Finalmente, dopo anni di richieste inevase, la prossima settimana avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale di via Volturno, una delle arterie più strategiche della città transitata giornalmente da migliaia di palermitani e turisti, che da anni versava in uno stato di totale abbandono, diventando scenario di diversi sinistri in quanto impraticabile da mezzi a due ruote e monopattini. Un chiaro segnale di programmazione sensata e concreta messa in campo dall'Amministrazione Lagalla, che sin dai prossimi mesi avvierà un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi in tutto il territorio comunale. Finalmente i settori tornano ad essere governati».

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

