Viale Margherita di Savoia

Viale Margherita di Savoia riaperta per Pasqua, Zacco: ''Segno di grande attenzione nei confronti dei palermitani''

''Un segno di grande attenzione da parte dell'amministrazione nei confronti della borgata marinara di Mondello e dei cittadini palermitani'', ha dichiarato il consigliere Ottavio Zacco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2023 - 15:33:18 Letto 793 volte

«Esprimo apprezzamento nei confronti dell'impresa che sta effettuando i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, della direzione dei lavori, della polizia municipale, della Protezione civile di Palermo nella persona dell’Arch. Margherita Di Lorenzo e dell’assessore alla mobilità Maurizio Carta per aver riaperto in occasione delle festività pasquali Viale Margherita di Savoia. Un segno di grande attenzione da parte dell’amministrazione nei confronti della borgata marinara di Mondello e dei cittadini palermitani». Lo ha dichiarato il consigliere Ottavio Zacco.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!