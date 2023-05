Villa Costa

Villa Costa, Amella: ''Solo promesse dalla nuova sindacatura, nessuna risposta riguardo al suo recupero''

''Il tempo continua a passare senza che l'amministrazione Lagalla mostri alcun segno di interesse o azione concreta. È per questo motivo che ho inviato un'interrogazione al sindaco per chiedere spiegazioni'', afferma la consigliere comunale M5S Concetta Amella.

Pubblicata il: 18/05/2023

"È ormai passato quasi un anno da quando la nuova sindacatura si è insediata promettendo di rendere la nostra città più vivibile, attraverso una gestione più attenta del verde pubblico. Tuttavia, nonostante queste promesse, continuiamo a non ricevere alcuna risposta riguardo al recupero e alla riapertura di Villa Costa, un luogo simbolico e ricreativo che ha un valore speciale per la comunità palermitana. Villa Costa, dedicata al magistrato Gaetano Costa, ucciso dalla mafia nel 1980, è un luogo che rappresenta la lotta contro il crimine organizzato e l'impegno per la giustizia. Oltre al suo significato simbolico, Villa Costa ospitava anche il Costes, un caffè letterario che fino al 2018 era diventato un punto di riferimento per la movida cittadina. Purtroppo, da anni è in un costante declino. Il mancato rinnovo della concessione ha portato all'abbandono progressivo non solo dell'edificio stesso, vandalizzato e che sta letteralmente cadendo a pezzi, ma anche dello spazio verde circostante. In passato, quest'area era utilizzata dai residenti per far giocare i bambini ed è stata recuperata nel 2022 grazie alle istanze avanzate dal comitato di associazioni "Villa Costa - Verde Terrasi" e sostenute da oltre 5.000 firme inviate al Comune. Nonostante le promesse fatte dall'assessore al Patrimonio e all'Ambiente, Andrea Mineo, all'inizio di quest'anno, riguardo alla ricerca di una partnership per avviare i lavori di recupero dell'area, nulla è ancora stato fatto. L'immobile è ancora recintato per ragioni di sicurezza, ma il tempo continua a passare senza che l'amministrazione Lagalla mostri alcun segno di interesse o azione concreta. È per questo motivo che ho inviato un'interrogazione al sindaco per chiedere spiegazioni sull'intenzione dell'amministrazione riguardo a Villa Costa. Vogliamo sapere se l'immobile sarà definitivamente smantellato o se sarà recuperato per fini sociali e culturali. In quest'ultimo caso, chiediamo anche di conoscere i fondi disponibili ed il piano progettuale previsto per il recupero dell’area." Lo ha dichiarato la consigliere comunale M5S Concetta Amella.

