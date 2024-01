sanatoria ville al mare

Ville al mare, dall'Ars via libera alla norma sanatoria alle case abusive prima del 1985

La commissione Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera al disegno di legge in materia di urbanistica ed edilizia.

Il testo contiene anche la sanatoria delle case abusive al mare costruite in Sicilia, prima del 1985, entro i 150 metri dalla battigia. Hanno votato contro la norma i gruppi di opposizione: M5s, Pd e Sud chiama Nord. Il ddl sarà trasmesso alla Presidenza per l'assegnazione alla prima conferenza dei capigruppo utile per l'invio in aula.

