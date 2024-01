aggressione omofoba

Violenta aggressione omofoba a Palermo, Zacco: ''Più controlli e attivare interventi socio-culturali senza speculazioni politiche''

''La violenza ed in particolar modo quella a sfondo razziale ed omofoba, spesso sono frutto di un forte disagio socio-culturale, non bastano le mere condanne politiche e le isolate azioni repressive'', ha dichiarato il presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco.

"VIOLENTA AGGRESSIONE OMOFOBA NEL CENTRO DI PALERMO: Intensificare i controlli e attivare interventi socio-culturali senza speculazioni politiche. Esprimo piena solidarietà ai giovani che hanno subito la violenta e ingiustificata aggressione omofoba nel centro storico di Palermo. Un ulteriore campanello d'allarme sul dilagante degrado sociale che sta attraversando la nostra città. Occorre con determinazione l’intervento di tutte le istituzioni Stato, Istituzioni locali, Regione, enti ecclesiastici e delle istituzioni scolastiche, necessita investire con maggior determinazioni in azioni di formazione e di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza. La violenza ed in particolar modo quella a sfondo razziale ed omofoba, spesso sono frutto di un forte disagio socio-culturale, non bastano le mere condanne politiche e le isolate azioni repressive". Lo ha dichiarato il consigliere di FI e presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco.

