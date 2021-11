Giornata contro la violenza sulle donne

Violenza sulle donne, Cartabia: ''Troppe donne uccise, in arrivo nuove misure''

Sono 109 le donne uccise da inizio anno, l'8% in più rispetto al 2020, 63 per mano del partner o dell'ex.

Sono 109 le donne uccise da inizio anno, l'8% in più rispetto al 2020, 63 per mano del partner o dell'ex. Questi i dati più recenti che riguardano il fenomeno del femminicidio in Italia.

"Troppe le donne uccise, troppe le richieste di aiuto non adeguatamente e tempestivamente raccolte. Una vergogna della nostra civiltà", l'ha definita la Guardasigilli Marta Cartabia, annunciando un pacchetto di misure, a cui hanno lavorato 5 ministre, per rafforzare strumenti di prevenzione, aumentare le pene e introdurre la procedibilità d'ufficio.

