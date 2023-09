Voucher per attività sportive e regolamento comunale, consigliere Alotta: ''Avvicinare giovani allo sport deve essere un obiettivo prioritario''

voucher attivitą sportive

Voucher per attivitą sportive e regolamento comunale, consigliere Alotta: ''Avvicinare giovani allo sport deve essere un obiettivo prioritario''

Il provvedimento del governo Schifani che consentirą a 6 mila ragazze e ragazzi fra i 6 e i 16 anni di beneficiare di voucher per praticare attivitą sportive.

«Avvicinare i giovani allo sport deve essere un obiettivo prioritario per le istituzioni e in questo non possiamo che apprezzare il provvedimento del governo Schifani che consentirà a 6 mila ragazze e ragazzi fra i 6 e i 16 anni di beneficiare di voucher per praticare attività sportive.



Un concreto investimento per la promozione di un settore, come quello sportivo, decisivo per la crescita e la formazione delle nuove generazioni e il Comune di Palermo farà la sua parte:

entro l’anno completeremo il lavoro in Commissione Sport per portare in Aula il nuovo regolamento sugli impianti sportivi».

Lo dichiara Salvatore Alotta, presidente della Quinta commissione consiliare.

