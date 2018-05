ricette

Ricette tradizionali: il ''canazzu''

Il ''canazzu'' è uno stufato tipico palermitano.

Il “canazzo” o “canazzu” è uno stufato di peperone, cipolla, melanzana, patata e pomodorino, ortaggi della stagione estiva, ma che troviamo nei banchi di frutta e verdura, praticamente tutto l’anno.

Il nome di questo piatto deriva forse dal fatto che ricorda una mescolanza di cose messe un po’ in disordine, e che appunto a Palermo si dice a “canazzu”, ovvero alla rinfusa.

Ingredienti

2 patate

2 peperoni,

1 melanzana tunisina

1 cipolla,

olio extra vergine d’oliva

10 di pomodorini ciliegia

Procedimento

Lavate e tagliate i peperoni, le melanzane e le patate a tocchetti e insieme alla cipolla tagliata a fette sottili e buttateli tutti insieme in una teglia. Cospargetele di olio extra vergine d’oliva, sale, pepe e mettete in forno fino a quando le verdure saranno ben cotte e dorate, e mescolarli ogni tanto. Servire il “canazzo” caldo o freddo, come antipasto o come contorno.

