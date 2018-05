ricette

Ricette tradizionali: il pane fritto con lo zucchero

Al tempo dei nostri nonni non tutti potevano permettersi dolci prelibati e raffinati, ma non per questo si rinunciava al dolce a fine pasto o ad una gustosa merenda.

Al tempo dei nostri nonni non tutti potevano permettersi dolci prelibati e raffinati, ma non per questo si rinunciava al dolce a fine pasto o ad una gustosa merenda. Allora si preparava il pane fritto con lo zucchero, una semplice ricetta siciliana che utilizza il pane raffermo e ingredienti semplici e genuini che ricordano i sapori di un tempo.

Ingredienti

300 gr Pane raffermo a fettine

latte q.b.

3 uova

olio extravergine d’oliva

zucchero semolato

Procedimento

Sbattete le uova con una forchetta. Immergete le fette di pane nel latte, precedentemente addolcito con un pizzico di zucchero, bagnandole appena prima da un lato e poi dall’altro, passatele nelle uova sbattute e fate sgocciolare bene. Friggete le fette di pane in abbondante olio caldo, facendole dorare da una parte e dall’altra, quindi estraetele e mettetele su carta assorbente da cucina. Cospargete ciascuna fetta con zucchero a piacere e servitela calde.

