Ad Alcamo vinti 500 mila euro con VinciCasa

Un giocatore ad Alcamo ha centrato il ''5'' al VinciCasa: vinti 500 mila euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2020 - 16:10:02 Letto 385 volte

La fortuna bacia Alcamo. Un giocatore ha centrato il "5" al VinciCasa nell'estrazione di ieri sera, con schedina 1 Pannello. Il fortunato o la fortunata si è aggiudicato 500mila euro divisi in 200mila euro corrisposti subito in denaro, da utilizzare come preferisce, senza vincoli, e 300mila euro da dedicare all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

La vincita è stata registrata alla Tabaccheria Battaglia, in via Piano Santa Maria 73. "La nostra attività si trova vicino la piazza centrale di Alcamo, una cittadina di circa 45mila abitanti, provincia di Trapani. Essendo nella zona centrale, la nostra clientela è vasta, ma costituita perlopiù da gente del posto che frequenta abitualmente la tabaccheria", commenta la titolare Crocefissa Sabrina Battaglia.

