Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi

Una donna peruviana risultata positiva al Coronavirus si sarebbe prostituita in una casetta che aveva preso in affitto a Modica.

Pubblicata il: 17/07/2020

L'allarme parte da Foligno e piomba come un imbarazzante, oltre che preoccupante caso a Modica, in provincia di Ragusa dove per circa due settimane una donna peruviana adesso risultata positiva al coronavirus si sarebbe prostituita in una casetta che aveva preso in affitto nella città del Ragusano. La notizia si è subito diffusa sui siti web locali.

La donna è stata ricoverata con sintomi in ospedale a Foligno ed è risultata positiva al Covid-19. I medici umbri come da prassi hanno iniziato a ricostruire gli spostamenti e i contatti della paziente scoprendo che la donna aveva trascorso gli ultimi 15 giorni a Modica, dove aveva preso in affitto una casa in centro storico e qui aveva ricevuto diversi clienti.

Arrivata in Umbria i sintomi e il ricovero. La donna avrebbe viaggiato in autobus per Catania e quindi in treno per l’Umbria. A Modica adesso l'appello dell'Asp e del sindaco Ignazio Abbate ai clienti della donna: "Fate il tampone se siete stati in contatto con la donna". L'Asp ricorda anche che chi è venuto in contatto con la donna è obbligato a segnalarlo per fare il tampone. Il problema non è solo identificare i clienti ma anche poi tracciare i contatti e fare i test anche ai loro contatti e ai loro familiari.

