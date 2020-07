incidente stradale

Ancora una giovane vita spezzata da un incidente stradale. 21 enne muore a Castellammare

Il ventunenne sarebbe rimasto vittima di uno scontro tra un'auto e la sua moto.

Un ragazzo di 21 anni, Francesco Caleca, ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Castellammare del Golfo. Secondo quanto ricostruito, il ventunenne sarebbe rimasto vittima di uno scontro tra un'auto e la sua moto. L’incidente è avvenuto in via porta Fraginesi, zona Madonna delle Scale. Sulla dinamica indagini ancora in corso da parte dei carabinieri e dei vigili urbani.

Solo quattro giorni un'altra persona era deceduta e altre tre erano rimaste ferite, una in maniera grave, in uno scontro tra due auto e un mezzo pesante avvenuto sull'autostrada A19, Palermo-Catania, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto in un primo tempo tra una Renault Megan e una Lancia Y.

Quest’ultima, dopo l’impatto, avrebbe invaso la carreggiata opposta schiantandosi prima contro un muro frontalmente, poi contro un tir che proveniva dalla parte opposta. La conducente dell’auto, una donna di Catania di 54 anni, Sebastiana Saitta, è morta sul colpo.

